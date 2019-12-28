28.12.2019 | 14:17

37-летний житель Сердобска вторично осужден за злостную неуплату алиментов.

В апреле 2019 года городской суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты. Однако сердобчанин, будучи отцом ребенка 2005 года рождения, так и не пожелал помочь тому материально.

Невыплата алиментов - не единственный случай нарушения им закона. Мужчина всячески уклонялся от работ на благо общества и игнорировал официальные предупреждения о возможности более строгого наказания.

В итоге злостный алиментщик и саботажник вновь оказался на скамье подсудимых.

«Суд заменил неотбытое в виде исправительных работ лишением свободы сроком на 57 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.