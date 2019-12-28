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Криминал | Житель Сердобска отправится в колонию за долги по алиментам и саботаж

28.12.2019|14:17
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37-летний житель Сердобска вторично осужден за злостную неуплату алиментов.

В апреле 2019 года городской суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты. Однако сердобчанин, будучи отцом ребенка 2005 года рождения, так и не пожелал помочь тому материально.

Невыплата алиментов - не единственный случай нарушения им закона. Мужчина всячески уклонялся от работ на благо общества и игнорировал официальные предупреждения о возможности более строгого наказания.

В итоге злостный алиментщик и саботажник вновь оказался на скамье подсудимых.

«Суд заменил неотбытое в виде исправительных работ лишением свободы сроком на 57 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

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Гость|28.12.2019 14:34|

penzainform.ru писал(a):

в колонии-поселении
Кормить будут? За чей счет? А, так он ни чего не потерял.

Гость|28.12.2019 14:39|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
в колонии-поселении
Кормить будут? За чей счет? А, так он ни чего не потерял.
Выиграл.

Гость|28.12.2019 14:53|

57 дней бесплатного хавчика и чистых простыней, тем более под зиму. Для многих мечта.

Гость|28.12.2019 14:54|

А плюс ещё на оплате жкх сколько сэкономить можно.

Гость|28.12.2019 15:04|

Гость писал(a):

А плюс ещё на оплате жкх сколько сэкономить можно.
Ляпота!

Гость|28.12.2019 15:15|

САБОТАЖ - охренеть и не встать. Вы приколисты господа.

Имя: Гость
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