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Криминал

В Башмаковском районе сын с ножом напал на отца из-за алиментов

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В Башмаковском районе 30-летний сын напал на 53-летнего отца из-за алиментов. Он ударил его ножом.

Молодой мужчина решил, что родственник недостаточно обеспечивал их семью. Разбудив отца, он потребовал вернуть долг, но тот заявил, что давно выполнил все обязательства.

«Разозлившись на отказ, злоумышленник взял нож и нанес не менее двух ударов ножом в область бедра заявителя. После этого родственник убежал в неизвестном направлении», - сообщили в областном УМВД РФ.

Агрессора нашли и задержали, он признал вину. Было возбуждено уголовное дело. Теперь сыну грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее на сайте Федеральной службы судебных приставов появился общедоступный реестр неплательщиков алиментов. Любой может ввести в поиск данные (фамилию, имя и др.) и проверить человека.

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