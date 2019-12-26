26.12.2019 | 12:36

27-летнего пензенца подозревают в даче заведомо ложных показаний.

Следствие установило, что вечером 9 февраля молодой горожанин выпивал вместе с 48-летней тетей и ее 45-летним сожителем в их квартире на улице Краснова.

В процессе застолья хозяева поругались, женщина в пылу ярости четыре раза ударила мужчину ножом в грудь, так что он сразу скончался от острой кровопотери.

В тот же день пензячка во всем призналась следователям, однако позже заявила, что сожитель совершил самоубийство.

«Племянник решил помочь родственнице и в ходе судебного разбирательства дал заведомо ложные показания о самостоятельном причинении потерпевшим себе колото-резаных ранений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Однако эксперты пришли к выводу, что погибший не мог сам вынуть нож из собственного тела. Кроме того, на халате женщины остались брызги крови, свидетельствующие о том, что она во время ударов находилась рядом с жертвой. Биологические следы пензячки остались и на ноже, который лежал на кухонном полу рядом с телом погибшего.

Злоумышленница настояла, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных. Те вынесли обвинительный вердикт. Женщине назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима. Понадеявшись на смягчение приговора, она подала жалобу в областной суд, но апелляцию оставили без удовлетворения.

Показания племянника убийцы суд признал ложными. В отношении него возбуждено уголовное дело.