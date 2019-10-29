29.10.2019 | 16:02

В Первомайском районном суде Пензы шесть присяжных заседателей признали 48-летнюю женщину виновной в убийстве.

Преступление произошло 9 февраля в квартире на улице Краснова. За столом с обилием алкоголя сидели трое - женщина, ее сожитель и приехавший накануне в гости племянник.

Во время застолья между гражданскими супругами разгорелась ссора, и хозяйка четырежды вонзила нож в грудь мужчины. Потом она взяла двухлетнего ребенка и ушла из квартиры. Спустя более двух часов бригаду скорой помощи вызвала соседка вспыльчивой пензячки.

Женщина написала явку с повинной и сначала призналась в убийстве, но затем отказалась от своих слов и заявила, что ушла спать, оставив мужчин за столом. А проснулась она от крика племянника, который утверждал, что ее сожитель сам себе нанес удары ножом.

Эту линию защиты поддержал и племянник. Однако экспертные исследования показали, что погибший никак не мог самостоятельно вынуть нож из собственного тела. Кроме того, на халате женщины остались брызги крови, свидетельствующие о том, что она во время ударов находилась рядом с жертвой. Биологические следы пензячки остались и на ноже, который лежал на кухонном полу рядом с телом погибшего.

Во время ознакомления с обвинением горожанка ходатайствовала о том, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

В итоге присяжные заседатели вынесли вердикт о виновности женщины в причинения смерти потерпевшему, однако пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения. Приговор - 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Суд удовлетворил иск матери погибшего о возмещении затрат на погребение и компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.