26.12.2019 | 08:28

В Пензе по результатам проверки, проведенной прокурором Первомайского района, возбуждено уголовное дело о нарушениях трудового законодательства, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. От противоправных действий пострадали 226 работников ООО «Промтехлитье».

«По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью в период с августа по декабрь 2019 года свыше двух месяцев полностью не выплачивало заработную плату работникам, а также выплачивало ее в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Еще одному сотруднику не было выплачено пособие по увольнению. Общая задолженность по заработной плате составила более 9,6 млн рублей. При этом деньги, предназначенные для перечисления работникам, расходовались на другие нужды организации.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства преступления и принимает меры к погашению задолженности.

«Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.