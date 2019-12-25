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Криминал | Пензячке не удалось смягчить приговор, вынесенный по вердикту присяжных

25.12.2019|10:02
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Вступил в силу приговор, вынесенный 48-летней жительнице Пензы. Суд присяжных признал ее виновной в убийстве сожителя.

Преступление произошло 9 февраля этого года в квартире на улице Краснова. За столом с обилием алкоголя сидели трое: женщина, ее 45-летний сожитель и приехавший накануне в гости племянник.

Во время застолья между гражданскими супругами разгорелась ссора, и хозяйка четырежды вонзила нож в грудь мужчины. Он скончался, а женщина взяла двухлетнюю дочь и спешно ушла из квартиры. Спустя более двух часов бригаду скорой помощи вызвала соседка.

Женщина написала явку с повинной и сначала призналась в убийстве, но затем отказалась от своих слов и заявила, что ушла спать, оставив мужчин за столом. А проснулась она от крика племянника, который утверждал, что ее сожитель сам себе нанес ножевые удары.

Эту версию поддержал и племянник. Однако экспертные исследования показали, что погибший не мог самостоятельно вынуть нож из собственного тела. Кроме того, на халате женщины остались брызги крови, свидетельствующие о том, что она во время ударов находилась рядом с жертвой. Биологические следы пензячки остались и на ноже, который лежал на кухонном полу рядом с телом погибшего.

Свою вину злоумышленница так и не признала, утверждая, что они с сожителем ссорились и он ее бил. Она ходатайствовала о том, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

Стороны обвинения и защиты представили присяжным заседателям доказательства, которые, по их мнению, свидетельствовали о виновности или невиновности подсудимой.

«Присяжные заседатели вынесли единодушный вердикт о виновности женщины в причинении смерти потерпевшему. Они также пришли к выводу о том, что подсудимая заслуживает снисхождения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После вынесения обвинительного вердикта суд квалифицировал действия пензячки как убийство и приговорил ее к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, служители Фемиды удовлетворили требования матери погибшего о возмещении затрат на погребение на сумму 43 530 рублей и о компенсации морального вреда в размере 800 000 рублей.

Кроме того, Следственное управление СК РФ по Пензенской области проведет проверку по факту дачи племянником осужденной заведомо ложных показаний.

«Не согласившись с назначенным наказанием и суммой компенсации морального вреда, осужденная обжаловала приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|25.12.2019 10:46|

За что пьяньчуга заслуживает снисхождения? Нужно не бухать беспросыпно,а ребёнка воспитывать не в шалмане и пьяном угаре.

Родила на старости лет,а кормить дитя будет государство?

Имя: Гость
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