22.12.2019 | 13:06

Сотрудники регионального минлесхоза вновь выявили незаконную рубку деревьев, на этот раз в Башмаковском районе.

Речь идет о первом выделе 71-го квартала в местном участковом лесничестве. Неизвестные спилили ясени, причинив государству ущерб в размере 1 млн 470 тысяч 448 рублей.

«Общий объем незаконно срубленной древесины составил около 10 кубических метров. Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Нелегальная рубка продолжается и на территории Шемышейского района. Во время двух рейдов там обнаружили пеньки сосен. В первом случае ущерб составил 1 млн 666 тыс. 246 рублей, во втором - 2 млн 164 тыс. 269.