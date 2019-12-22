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Криминал | В Башмаковском районе незаконно вырубили ясени на 1,5 млн рублей

22.12.2019|13:06
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Сотрудники регионального минлесхоза вновь выявили незаконную рубку деревьев, на этот раз в Башмаковском районе.

Речь идет о первом выделе 71-го квартала в местном участковом лесничестве. Неизвестные спилили ясени, причинив государству ущерб в размере 1 млн 470 тысяч 448 рублей.

«Общий объем незаконно срубленной древесины составил около 10 кубических метров. Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Нелегальная рубка продолжается и на территории Шемышейского района. Во время двух рейдов там обнаружили пеньки сосен. В первом случае ущерб составил 1 млн 666 тыс. 246 рублей, во втором - 2 млн 164 тыс. 269.

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