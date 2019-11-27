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Криминал | В Шемышейском районе браконьеры срубили сосны на 1 млн 666 тыс. руб.

27.11.2019|10:16
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71 сосна оказалась браконьерски спиленной в Шемышейском районе. Одно дерево было сухим, остальные - живыми.

Незаконную рубку в Шемышейско-Чапаевском участковом лесничестве выявили его работники вместе с сотрудниками областного управления ФСБ.

Объем срубленной древесины составил 43,7 кубометра. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценивается в 1 млн 666 тыс. 246 рублей.

«Материалы направлены в правоохранительные органы, есть подозреваемый, ведется следствие. Незаконная рубка взята на особый контроль сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|27.11.2019 10:26|

penzainform.ru писал(a):

Незаконную рубку в Шемышейско-Чапаевском участковом лесничестве выявили его работники вместе с сотрудниками областного управления ФСБ.
Попросите жовтяк на паучков и грибов проверить.

Гость|27.11.2019 10:44|

Значит скоро Новый год!

Имя: Гость
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