27.11.2019 | 10:16

71 сосна оказалась браконьерски спиленной в Шемышейском районе. Одно дерево было сухим, остальные - живыми.

Незаконную рубку в Шемышейско-Чапаевском участковом лесничестве выявили его работники вместе с сотрудниками областного управления ФСБ.

Объем срубленной древесины составил 43,7 кубометра. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценивается в 1 млн 666 тыс. 246 рублей.

«Материалы направлены в правоохранительные органы, есть подозреваемый, ведется следствие. Незаконная рубка взята на особый контроль сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства.