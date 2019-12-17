17.12.2019 | 11:19

В Городищенском районе осудили 39-летнюю многодетную мать из поселка Чаадаевка. Женщина научила малышей выпрашивать подаяние у прохожих и систематически отправляла их «на заработки».

Как установили следствие и суд, шестерых своих детей в возрасте от 7 до 16 лет она постоянно посылала на рыночную площадь, к церкви и в другие общественные места за милостыней.

«Полиция задерживала детей 23 и 30 марта, 20 и 21 апреля 2019 года. Как рассказали дети, мать на личном примере обучила их приемам обращения к прохожим и способам разжалобить их, чтобы получить подаяние», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанка полностью признала свою вину, пояснив, что вынуждена была отправлять детей за милостыней из-за тяжелого материального положения.

Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.