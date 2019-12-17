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Криминал | В Городищенском районе многодетная мать научила детей просить милостыню

17.12.2019|11:19
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В Городищенском районе осудили 39-летнюю многодетную мать из поселка Чаадаевка. Женщина научила малышей выпрашивать подаяние у прохожих и систематически отправляла их «на заработки».

Как установили следствие и суд, шестерых своих детей в возрасте от 7 до 16 лет она постоянно посылала на рыночную площадь, к церкви и в другие общественные места за милостыней.

«Полиция задерживала детей 23 и 30 марта, 20 и 21 апреля 2019 года. Как рассказали дети, мать на личном примере обучила их приемам обращения к прохожим и способам разжалобить их, чтобы получить подаяние», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанка полностью признала свою вину, пояснив, что вынуждена была отправлять детей за милостыней из-за тяжелого материального положения.

Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

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Гость|17.12.2019 11:40|

penzainform.ru писал(a):

В Городищенском районе осудили 39-летнюю многодетную мать из поселка Чаадаевка. Женщина научила малышей выпрашивать подаяние у прохожих и систематически отправляла их «на заработки».
Вы цыганский поселок проверьте! Как будто это новость! Все знают, но никто ничего не делает!

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