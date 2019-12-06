06.12.2019 | 16:59

На 4,5 года в колонию-поселение отправится водитель, по вине которого погибли 2 человека. Авария случилась в мае 2019-го в селе Маис Никольского района. Компания ехала на пикник. В населенном пункте машина двигалась со скоростью 80 км в час при разрешенных 60. Человек не справился с рулевым управлением, съехал в кювет, где врезался в столб и дерево. В момент ДТП в салоне находилось пятеро.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля, мужчина 1985 года рождения и женщина 1979 года рождения, от полученных травм скончались на месте», - рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Никольский» Александр Ивашов.

Впоследствии суд установил, что обвиняемый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а машина была технически неисправна. 43-летний житель Никольского района свою вину признал полностью.

«Перед выездом водитель не проверил и в пути следования не обеспечил исправность технического состояния транспортного средства. Он управлял автомобилем, заведомо зная, что на заднюю ось установлены колеса с остаточной высотой рисунка протектора шин менее 1,6 миллиметра, что является нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

При назначении наказания срока служители Фемиды учли ряд обстоятельств: водитель ранее судим не был, частично возместил имущественный ущерб, а двое потерпевших не настаивали на строгом наказании. С приговором не согласилась мать одного из погибших, подав апелляционную жалобу, впоследствии оставленную без удовлетворения.