06.12.2019 | 08:35

Директора одного из пензенских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, заподозрили в налоговом преступлении.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере») было возбуждено в результате совместной работы сотрудников управлений СКР, ФСБ, МВД и ФНС.

«По данным следствия, директор ООО, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов на общую сумму более 15 млн рублей и что налоговым органом приняты меры по ее принудительному взысканию, организовал расходование денежных средств, минуя расчетный счет и кассу предприятия», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В результате незаконных действий с апреля по сентябрь 2019 года от взыскания было скрыто не менее 11 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и занимаются закреплением доказательственной базы. Расследование еще не закончено.