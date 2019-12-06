Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 дек 2019|09:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.18  |  $  64.18

Криминал | В Пензе директора строительной фирмы уличили в налоговом преступлении

06.12.2019|08:35
Печать

Директора одного из пензенских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством, заподозрили в налоговом преступлении.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере») было возбуждено в результате совместной работы сотрудников управлений СКР, ФСБ, МВД и ФНС.

«По данным следствия, директор ООО, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов на общую сумму более 15 млн рублей и что налоговым органом приняты меры по ее принудительному взысканию, организовал расходование денежных средств, минуя расчетный счет и кассу предприятия», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В результате незаконных действий с апреля по сентябрь 2019 года от взыскания было скрыто не менее 11 млн рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления и занимаются закреплением доказательственной базы. Расследование еще не закончено.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|06.12.2019 08:59|

Хотел достроить дома, а потом заплатить налоги. Теперь будет как всегда. Обманутые дольщики без жилья, директор под следствием, а фирма - банкрот. Зато силовики с палкой в отчетах. Кому хорошо?

Гость|06.12.2019 09:08|

Гость писал(a):

Хотел достроить дома, а потом заплатить налоги
Он что, дебил? Не знает бухгалтерию, законы? Что то сомнения олодевают. Наюось в коттеджике живет, на лексусе ездит. Ну и так по мелочи в разных уголках нашей землм у него квартирки и домики. Как и у всех наших "страдальцах-застройщиков". Возьмите хоть "страдальца" Журавлева. Все на внучка перевел, а достраивайте ... похрену.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!