26.11.2019 | 14:32

В Мокшанском районе реконструкция здания школы имени М. Н. Загоскина села Рамзай может закончиться уголовным преследованием по статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как выявила прокурорская проверка, ООО «Стройинжениринг» должно было выполнить работы до 31 декабря 2018 года. Однако специалисты не только не справились в срок, но и провели реконструкцию с отклонениями от технического задания и норм строительства.

«Уполномоченные должностные лица средней школы, районного управления образования и администрации района подписали акты о приемке указанных работ, заключение комиссии по проведению экспертизы их результатов. С целью завершения исполнения контракта в срок было подписано соглашение о его расторжении по согласию сторон», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Документ снимал с подрядчика обязательства по ремонту полов, монтажу защитных ограждений оборудования, установке 26 комплектов устройства «Антипаника», осуществлению других работ на общую сумму 5,7 миллиона рублей, которые предусмотрены проектно-сметной документацией. В качестве причины указали отсутствие необходимости в них.

В результате были нарушены интересы образовательной организации, размер неустойки за просрочку существенно занижен, а за невыполненные работы подрядчику заплатили 1,5 миллиона рублей.

«Кроме того, подлежащие возврату денежные средства субсидии в размере не менее 1,5 миллиона рублей, не использованные до 31 декабря 2018 года, Министерству сельского хозяйства Пензенской области возвращены не были», - отметила Светлана Артамонова.

Прокурор района внес представление о привлечении трех должностных лиц к дисциплинарной ответственности, которое было удовлетворено. Материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.