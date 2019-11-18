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Криминал | Пензячка рассказала, как убила собственного сына

18.11.2019|18:38
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«Я просто не ожидала, что будут такие последствия. Я думала, что просто нанесла ему легкое ножевое ранение, я не ожидала, что он умрет. Но когда скорая сказала, что это труп, я поняла, что это сделала я», - пояснила горожанка.

С хладнокровием женщина рассказала, как убила собственного сына. Они жили вместе в квартире в многоэтажке на улице Клары Цеткин.

В тот злополучный день мать пришла домой, когда ее отпрыск спал.

«Почувствовав от него запах алкоголя, женщина разозлилась, поскольку сын ей пообещал больше не употреблять алкоголь, и нанесла ему один удар ножом в грудную клетку», - сообщил старший следователь СО по Железнодорожному району г. Пензы СУ СК РФ по области Владимир Денисов.

«После чего позвала в гости подругу, с которой она продолжала употреблять спиртные напитки. Спустя несколько часов женщина решила посмотреть, в каком состоянии находится ее сын. Удостоверившись, что он не подает признаков жизни, она обратилась к соседям с просьбой вызвать службу скорой помощи», - отметил заместитель начальника полиции УМВД РФ по г. Пензе Алексей Китаев.

Врачи констатировали смерть 32-летнего мужчины. Его мать в ожидании суда находится под стражей.

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Гость|18.11.2019 19:17|

удивляться нечему ,за последние 20 лет на Шуисте ничего не построили кроме рынка, забегаловок и жилья для переселенцев. для досуга там нет ничего вот и спивается народ.

Имя: Гость
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