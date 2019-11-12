12.11.2019 | 08:19

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в сфере кредитования, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, некредитоспособный 36-летний житель Пензы обратился к своей 41-летней знакомой с просьбой помочь в получении банковского займа.

«Она изготовила и передала соучастнику копию поддельной трудовой книжки, внеся в нее заведомо недостоверные сведения о трудовой деятельности мужчины в одном из обществ с ограниченной ответственностью, и поддельную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за несколько месяцев», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

В начале ноября гражданин отправился в банк и предоставил фиктивные документы, чтобы оформить кредит. Однако реализовать преступный умысел ему не удалось: противоправные действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

«Следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.