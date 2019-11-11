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Криминал | Жителя Пачелмы будут судить за повреждение мизинца инспектору ДПС

11.11.2019|09:36
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55-летнего жителя Пачелмы будут судить за применение физического насилия к сотруднику ГИБДД.

Установлено, что 27 октября мужчина в нетрезвом виде ехал на мотоцикле «ИЖ Юпитер 3» по трассе Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково, нарушая при этом правила дорожного движения.

Заметив это, инспектор ДПС стал преследовать водителя и в итоге остановил его в Пачелме, что очень разозлило сельчанина.

«Правонарушитель схватил инспектора за мизинец левой руки и совершил его разгибание, причинив телесные повреждения в виде краевого перелома основания фаланги пальца, относящиеся к разряду средней степени тяжести вреда здоровью», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина не признал свою вину и давать показания отказался. В отношении него возбудили уголовное дело, сейчас оно направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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Гость|11.11.2019 09:52|

Заключили изверга под стражу?

Гость|11.11.2019 10:21|

За перелом мизинца лет на 10 отъедет.

Гость|11.11.2019 10:46|

Надо было ДПС лохмачку вскрыть

Гость|11.11.2019 11:02|

вот следак двух гражданских убил, выведя их под камаз. А тут какой-то палец

Гость|11.11.2019 11:06|

Гость писал(a):

вот следак двух гражданских убил, выведя их под камаз. А тут какой-то палец
Так тож СЛЕДАК! А здесь какой то пачелмец... Следаку можно - он ВЛАСТЬ!

Имя: Гость
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