11.11.2019 | 09:36

55-летнего жителя Пачелмы будут судить за применение физического насилия к сотруднику ГИБДД.

Установлено, что 27 октября мужчина в нетрезвом виде ехал на мотоцикле «ИЖ Юпитер 3» по трассе Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково, нарушая при этом правила дорожного движения.

Заметив это, инспектор ДПС стал преследовать водителя и в итоге остановил его в Пачелме, что очень разозлило сельчанина.

«Правонарушитель схватил инспектора за мизинец левой руки и совершил его разгибание, причинив телесные повреждения в виде краевого перелома основания фаланги пальца, относящиеся к разряду средней степени тяжести вреда здоровью», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина не признал свою вину и давать показания отказался. В отношении него возбудили уголовное дело, сейчас оно направлено в районный суд для рассмотрения по существу.