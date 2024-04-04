В Пензе оштрафовали водителей без автокресел

04.04.2024 | 14:51

С начала 2024 года в Пензе зафиксировано 18 ДТП с участием детей. В них пострадал 21 ребенок.

В целях профилактики подобных происшествий сотрудники Госавтоинспекции провели на улицах города мероприятие «Автокресло». Они вышли на дороги, чтобы напомнить водителям о правилах перевозки несовершеннолетних - дети до 12 лет должны ездить в удерживающих устройствах.

Штраф за нарушение правовой нормы - 3 000 рублей. За время рейда к административной ответственности привлекли 8 водителей.

«Госавтоинспекция призывает родителей ответственно относиться к безопасности своих детей и пассажиров и помнить, что удерживающее устройство снизит тяжесть последствий при ДТП и сохранит жизнь и здоровье ребенка», - сообщила инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

18 февраля на 587-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе столкнулись 3 автомобиля: «Лада-Веста», Mazda и ГАЗ. Пострадали 4 человека, в том числе девочка 2020 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ребенка везли без детского удерживающего устройства.