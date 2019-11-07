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Криминал | В Мокшанском районе двух мужчин едва не зарубили топором за шутки

07.11.2019|15:32
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В Мокшанском районе 54-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в покушении на убийство двух человек. По данным следствия, мужчина трудился маляром в одной из пензенских фирм. В августе 2019 года его и других рабочих отправили на объект в село Широкоисс.

Бригада жила в одном частном доме, но отношения с коллективом у мигранта не заладились: он часто становился объектом насмешек коллег, которые подшучивали над ним.

Утром 17 октября мужчина проснулся раньше всех. Употребив алкоголь, он вспомнил про постоянные унижения и решил отомстить обидчикам, пока те спят.

«С этой целью обвиняемый из своей спортивной сумки достал топор и нанес каждому из спящих потерпевших не менее трех ударов по голове, причинив им ушибленные раны. Пострадавшие проснулись от нанесенных им ударов и пресекли противоправные действия злоумышленника, оказав ему активное сопротивление и отобрав у него орудие преступления. Потерпевшим 1988 и 1990 года рождения оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью угрозы не имеется», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Гражданина Узбекистана задержали, ему предъявили обвинение. По решению суда мужчина находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|07.11.2019 15:50|

Своих ублюдков полно,ещё с Узбекистана прутся.

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