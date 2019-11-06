06.11.2019 | 17:31

43-летнего пензенца обвиняют в смерти 42-летнего приятеля. Инцидент произошел вечером 28 октября.

Мужчина распивал спиртное вместе с сожительницей и другом у себя на даче, расположенной в садоводческом товариществе «Дубрава». Веселье закончилось ссорой хозяина и собутыльника, который разозлился из-за того, что не нашел остатки спиртного.

«В ходе конфликта обвиняемый, получив от потерпевшего один удар по лицу, в ответ ударил его не менее одного раза по лицу, от которого тот упал на пол, и не менее двух раз - ногой по голове», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Разобравшись с обидчиком, злоумышленник и его подруга отправились спать. Наутро к ним в дом заглянул знакомый и рассказал, что на участке без сознания лежит их избитый приятель. На помощь тому вызвали медиков.

Пострадавший скончался в больнице 1 ноября от открытой черепно-мозговой травмы. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила Татьяна Махницкая.