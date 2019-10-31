31.10.2019 | 08:28

В Городищенском районе убита 55-летняя женщина. В совершении преступления подозревается ее сожитель.

«По данным следствия, 27 октября обвиняемый вместе с сожительницей распивал спиртное в доме на улице Мичурина в городе Сурске. Мужчина на некоторое время отлучился, а по возвращении понял, что сожительница с кем-то продолжила застолье», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Он начал расспрашивать женщину, кто к ней приходил, но она не ответила. Между гражданскими супругами вспыхнула ссора. По словам мужчины, женщина стала его оскорблять.

Разозлившись, он схватил нож и ударил жертву. От полученного колото-резаного ранения шеи и груди она скончалась на месте происшествия.

Лишь утром 28 октября злоумышленник рассказал о смерти подруги соседке и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

«Житель Сурска задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - подчеркнула Татьяна Махницкая.