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Криминал | Кузнечанка подсмотрела ПИН-код карты приятеля и украла деньги

30.10.2019|09:23
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46-летняя жительница Кузнецка осуждена за кражу с банковского счета своего знакомого.

14 сентября 2018 года на одном из городских рынков женщина столкнулась с приятелем, который предложил отметить встречу у него дома. Кузнечанка ответила согласием.

Пара зашла в магазин за спиртным и закуской. Мужчина у кассы достал из кошелька банковскую карту, вставил в терминал, набрал ПИН-код и расплатился за покупки.

Застолье удалось: хозяин квартиры, утомленный возлияниями, уснул. Гостья же, воспользовавшись ситуацией, забрала его карту и сняла с нее 25 000 рублей. На эти деньги она купила продукты и мобильный телефон.

Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу и понял, чьих рук это дело. Долгое время он старался вернуть деньги мирным путем, но попытки оказались безуспешными. Летом 2019 года он обратился в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, завершившееся приговором суда.

«Виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее за аналогичное преступление был осужден житель Пензы, укравший банковскую карту своей знакомой и снявший с нее 20 000 рублей. Его приговорили к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

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Гость|30.10.2019 09:58|

penzainform.ru писал(a):

предложил отметить встречу у него дома. Кузнечанка ответила согласием.
И стрбчок сухой и денег нет. Не бухайте мужики,не бухайте...

Гость|30.10.2019 10:07|

Все проблемы из-за баб!

Имя: Гость
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