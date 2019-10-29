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Криминал | Пензенец потратил 20 тысяч рублей с украденной карты

29.10.2019|12:43
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В Пензе вступил в силу приговор, вынесенный местному жителю за кражу с банковского счета.

6 июля нетрезвый мужчина залез в сумочку своей знакомой и украл банковскую карту, ПИН-код к которой был ему известен. В тот же день он зашел в отделение банка, расположенное в торговом центре, и снял со счета женщины 20 000 рублей, которые потратил.

Женщина подала заявление о краже в полицию, и злоумышленника оперативно нашли. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Смягчающим обстоятельством стало также наличие у него малолетнего ребенка. При этом суд не стал расценивать алкогольное опьянение как отягчающее обстоятельство.

Мужчина приговорен к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. При этом суд не стал применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

«Гражданский иск потерпевшей о взыскании имущественного ущерба в размере 20 000 рублей удовлетворен полностью», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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