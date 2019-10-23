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Криминал | В Сердобском районе пастух задержан за убийство

23.10.2019|08:12
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В Сердобском районе возбуждено уголовное дело об убийстве 33-летнего мужчины. Преступление было совершено в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном недалеко от села Дубасово.

По данным следствия, вечером 16 октября двое мужчин, подрабатывавших пастухами, вдвоем употребляли спиртное. Между ними возник конфликт. Что стало его причиной, 39-летний подозреваемый не помнит из-за опьянения.

По словам задержанного, потерпевший ударил его рукой по лицу. Чтобы не продолжать ссору, пастух вышел на улицу, но вскоре решил вернуться и наказать обидчика. При себе у старшего из мужчин был нож. Увидев собутыльника, лежавшего на кровати, злоумышленник не менее двух раз ранил его в шею, после чего уснул.

«Утром 17 октября он попытался разбудить приятеля и понял, что тот не подает признаков жизни. О смерти потерпевшего он сообщил владельцу фермы, который вызвал сотрудников правоохранительных органов», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Экспертиза установила, что жертва скончалась на месте от колото-резаных ранений, сопровождавшихся массивным кровотечением.

Предполагаемый убийца задержан, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств убийства и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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