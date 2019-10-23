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Криминал | В Пензе закрыли цех по производству нелегального алкоголя

23.10.2019|14:07
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Неравнодушные пензенцы сообщили в полицию, что некие предприимчивые лица организовали в городе подпольное ликеро-водочное производство.

«Были проведены обысковые мероприятия по местам жительства данных граждан, а также в гаражах и в четырех питейных заведениях, расположенных на территории города Пензы. В питейных заведениях и гаражах было обнаружено и изъято около 2,5 тысячи бутылок водки, а также 48 канистр спирта объемом в 5 литров каждая», - сообщил начальник отдела ЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе Ренат Алмаев.

Кроме того, про обысках нашли станок для запечатывания тары и оборудование для розлива.

Вся продукция отправлена на экспертизу, которая должна установить, не была ли она опасна для здоровья и жизни потребителей. По результатам всех процедур для владельцев незаконного бизнеса будет определена мера наказания.

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