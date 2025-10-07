Пензенец 6 лет проведет в колонии за покушение на сбыт наркотиков

07.10.2025 | 18:13

33-летнего пензенца осудили за покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы.

В мае 2025 года мужчина через интернет купил запрещенное вещество, содержащее мефедрон, общей массой не менее 95,25 грамма.

Он забрал наркотик из тайника, оборудованного в Железнодорожном районе, спрятал его под передним сиденьем арендованной машины и поехал в Арбеково, где собирался снять квартиру для хранения, фасовки и сбыта наркотика через интернет-магазин.

«Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками полиции, наркотические средства обнаружены и изъяты», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Свою вину пензенец признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении других членов ОПГ выделено в отдельное производство.