21.10.2019 | 14:18

В пятницу, 18 октября, в Пензе был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней давности.

Преступление произошло в ночь на 2 июня 2002 года в Санкт-Петербурге: выстрелами из огнестрельного оружия были убиты трое мужчин. Все эти годы работа по раскрытию дела не прекращалась.

Было установлено, что к массовому расстрелу причастен мужчина 1969 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Он долго скрывался в другом государстве и различных регионах России по подложным документам. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь рядом с торговыми павильонами, расположенными на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского в Санкт-Петербурге, на почве личных неприязненных отношений произвел из не установленного следствием оружия не менее 7 выстрелов в троих мужчин. В результате смерть одного из них наступила на месте происшествия, двое от полученных повреждений скончались в больнице», - сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Расследование продолжается.