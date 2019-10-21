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Криминал | В Пензе задержан мужчина, обвиняемый в тройном убийстве 17 лет назад

21.10.2019|14:18
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В пятницу, 18 октября, в Пензе был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней давности.

Преступление произошло в ночь на 2 июня 2002 года в Санкт-Петербурге: выстрелами из огнестрельного оружия были убиты трое мужчин. Все эти годы работа по раскрытию дела не прекращалась.

Было установлено, что к массовому расстрелу причастен мужчина 1969 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Он долго скрывался в другом государстве и различных регионах России по подложным документам. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь рядом с торговыми павильонами, расположенными на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского в Санкт-Петербурге, на почве личных неприязненных отношений произвел из не установленного следствием оружия не менее 7 выстрелов в троих мужчин. В результате смерть одного из них наступила на месте происшествия, двое от полученных повреждений скончались в больнице», - сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Расследование продолжается.

Источник — фото pixabay.com
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