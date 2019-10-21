21.10.2019 | 11:22

Поздним вечером в воскресенье, 20 октября, в Пензе задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Предполагается, что он напал на прогуливавшихся по улице Попова мужчину и женщину.

Злоумышленник избил горожанина, отобрал у него борсетку, в которой были документы и деньги, и скрылся.

Спутница потерпевшего сразу же позвонила в правоохранительные органы, и на место прибыли росгвардейцы. Получив приметы подозреваемого, они приступили к поискам, которые увенчались успехом.

«Позже мужчину опознал пострадавший. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.