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Криминал | На ул. Попова прохожий набросился на пензенца и отобрал борсетку

21.10.2019|11:22
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Поздним вечером в воскресенье, 20 октября, в Пензе задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Предполагается, что он напал на прогуливавшихся по улице Попова мужчину и женщину.

Злоумышленник избил горожанина, отобрал у него борсетку, в которой были документы и деньги, и скрылся.

Спутница потерпевшего сразу же позвонила в правоохранительные органы, и на место прибыли росгвардейцы. Получив приметы подозреваемого, они приступили к поискам, которые увенчались успехом.

«Позже мужчину опознал пострадавший. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|21.10.2019 11:29|

Ух какая дикая мордва!

Гость|21.10.2019 11:31|

А про случаи грабежей, когда ни по горячим следам, ни позже грабителей взять не удалось пензаинформ пишет?

Гость|21.10.2019 11:36|

Дебилов в Пензе полно!Сядит, и жизнь закончилась!

Гость|21.10.2019 12:04|

Гость писал(a):

Гость|21.10.2019 11:29|

Ух какая дикая мордва!

Дурак ты

Гость|21.10.2019 12:35|

эрзя..шокша..

Имя: Гость
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