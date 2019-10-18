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Криминал | В Пензе директор спортшколы сделал из жены мертвую душу

18.10.2019|16:28
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В Пензе вынесен приговор бывшему директору одной из детско-юношеских спортивных школ по плаванию. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Супруга директора работала в той же спортшколе тренером-преподавателем. Она уволилась с 1 сентября 2017 года. Директор стал трудиться вместо жены, а в табель учета рабочего времени вносил сведения за нее и подписывал этот документ.

С 1 сентября 2017 года по 3 мая 2018-го мертвой душе была выплачена зарплата - более 360 тысяч рублей. Сумма налога на доходы физических лиц и страховых взносов составила более 180 тысяч. Общий ущерб, нанесенный спортшколе, составил более 540 тысяч. Экс-директор возместил его во время судебного разбирательства.

Кроме того, в конце декабря 2017 года, чтобы не возвращать неосвоенные бюджетные средства и избежать наказания за срыв муниципального задания, директор подтасовал данные в приказе о зачислении воспитанников и включил в отчет завышенное количество учащихся.

Спортшкола незаконно получила субсидию в размере более 592 тысяч рублей, которые пошли на нужды учреждения.

«Бывшему директору спортивной школы назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|18.10.2019 17:03|

Это очень огромный штраф.для такой суммы. Надо рублей 10 р. Пензенский суд самый гуманный суд в Приволжского округа

Гость|18.10.2019 17:04|

penzainform.ru писал(a):

Бывшему директору спортивной школы назначено наказание
А почему бывшему? Директор обычной школы за то же самое остался в кресле.

Гость|18.10.2019 17:06|

Заголовок опять безобразный. Ещё бы написали что чучело сделал из жены Гарт

Гость|18.10.2019 17:48|

Копните любую школу-там этих мертвых душ хоть пруд пруди.

Гость|18.10.2019 17:50|

Хорошо, что действительно не губил живую душу!

Имя: Гость
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