18.10.2019 | 16:28

В Пензе вынесен приговор бывшему директору одной из детско-юношеских спортивных школ по плаванию. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Супруга директора работала в той же спортшколе тренером-преподавателем. Она уволилась с 1 сентября 2017 года. Директор стал трудиться вместо жены, а в табель учета рабочего времени вносил сведения за нее и подписывал этот документ.

С 1 сентября 2017 года по 3 мая 2018-го мертвой душе была выплачена зарплата - более 360 тысяч рублей. Сумма налога на доходы физических лиц и страховых взносов составила более 180 тысяч. Общий ущерб, нанесенный спортшколе, составил более 540 тысяч. Экс-директор возместил его во время судебного разбирательства.

Кроме того, в конце декабря 2017 года, чтобы не возвращать неосвоенные бюджетные средства и избежать наказания за срыв муниципального задания, директор подтасовал данные в приказе о зачислении воспитанников и включил в отчет завышенное количество учащихся.

Спортшкола незаконно получила субсидию в размере более 592 тысяч рублей, которые пошли на нужды учреждения.

«Бывшему директору спортивной школы назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.