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Криминал | Молодому человеку, отнявшему деньги у подруги, грозит до 8 лет заключения

14.10.2019|16:23
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Друг оказался вдруг опасным для жизни. Молодой человек наведался к своей знакомой с просьбой одолжить ему денег. Получив отказ, он пошел на крайние меры.

«Он меня схватил и поволок на диван. Начал душить, говоря про эти деньги. Я терпела, потом начала задыхаться, показала на стенку, где деньги лежали», - рассказала потерпевшая.

«Девушка, испугавшись за свою жизнь, отдала молодому человеку все свои денежные средства. Забрав всю сумму, он покинул квартиру своей знакомой. Денежные средства потратил на свои личные нужды», - сообщила начальник СО ОМВД России по Пензенскому району Лилия Савочкина.

Добыча составила 40 тысяч рублей. Теперь злоумышленник может оказаться за решеткой на срок до восьми лет. Ранее он уже был судим.

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