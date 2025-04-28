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Криминал

Пензенец обокрал пункт выдачи заказов и потерял добычу

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40-летний пензенец обокрал пункт выдачи заказов, но вместо новых вещей получил проблемы с законом. Он спрятал похищенные товары, а потом не смог найти.

Пензенец обокрал пункт выдачи заказов и потерял добычу

В полицию обратился индивидуальный предприниматель и рассказал, что неизвестный, повредив дверь, проник в помещение и забрал имущество стоимостью около 11 000 рублей.

Сотрудники выехали на место, изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. Подозреваемого нашли - им оказался ранее судимый житель Октябрьского района.

Пензенец обокрал пункт выдачи заказов и потерял добычу

Мужчина признался, что в момент преступления был пьян и украл шуруповерт, одежду, косметику и другое имущество. Пензенец спрятал все в кустах в соседнем дворе и планировал забрать позже, чтобы оставить себе. Но, когда горожанин вернулся за вещами, их уже не было.

Пензенец обокрал пункт выдачи заказов и потерял добычу

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Андрей Кравченков.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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