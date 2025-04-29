В селе Грабово у мужчины дома нашли 26 кустов конопли

29.04.2025 | 10:31

В селе Грабово Бессоновского района 49-летнему местному жителю грозит срок за сбыт и хранение наркотиков. В его доме обнаружили метадон, фенадон и коноплю.

На мужчину вышли через его покупателя: полицейские вместе с сотрудниками ГАИ остановили в Бессоновке машину с 45-летним пензенцем, у того с собой был метадон. Задержанный рассказал, где приобрел наркотик.

В доме у продавца провели обыск. Сотрудники изъяли метадон и фенадон массой более 8 граммов, а еще 26 кустов конопли, которые хозяин выращивал для себя, сообщила начальник СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

На грабовца завели сразу несколько уголовных дел.

Теперь мужчина, ранее уже неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, может надолго лишиться свободы.