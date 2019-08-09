09.08.2019 | 12:31

Бесславная попытка угнать ВАЗ-2107 обернулась для трех сельчан 21, 22 и 30 лет реальным сроком.

Инцидент произошел в марте в селе Песчанка Шемышейского района. В гости к 21-летнему местному жителю приехали двое приятелей из поселка Канаевка Городищенского района. Встречу друзья отмечали алкоголем, засидевшись до ночи.

До дома надо было на чем-то добираться, и гости решили угнать автомобиль. Вместе с хозяином они вышли на улицу и увидели припаркованную в другом дворе «семерку».

Один из соучастников разбил стекло со стороны водителя и открыл дверь. Сломав панель под рулем, он вырвал провода зажигания и попытался завести машину, однако безуспешно. Остальные попытались помочь, но и их усилия были бесполезны.

Решив разобраться, в чем проблема, молодые люди подняли капот. Оказалось, что у «семерки» нет аккумулятора.

Поднятый шум потревожил хозяина автомобиля. Он спугнул злоумышленников и позвонил в полицию.

Личности посягнувших на чужой транспорт сотоварищей были установлены в тот же день. Суд признал их виновными в покушении на угон группой лиц по предварительному сговору и назначил наказание на срок от 1 года до 1 года и 7 месяцев колонии общего режима (в зависимости от степени вины каждого), сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.