06.08.2019 | 10:22

В понедельник, 5 августа, в торговом центре на проспекте Строителей задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

Инцидент произошел около 12:00. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одном из торговых залов сработала тревожная сигнализация, и отправился на место.

Правоохранителей встретил сотрудник отдела охраны и пояснил, что один из покупателей взял с витрины туалетную воду стоимостью более 6 000 рублей, спрятал флакон под куртку и попытался покинуть магазин, минуя кассу.

«Как было установлено позже, задержанный мужчина двумя годами ранее был судим за подобное преступление и совсем недавно вышел на свободу. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.