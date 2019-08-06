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Криминал | В торговом центре на пр. Строителей мужчина не захотел платить за одеколон

06.08.2019|10:22
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В понедельник, 5 августа, в торговом центре на проспекте Строителей задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

Инцидент произошел около 12:00. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одном из торговых залов сработала тревожная сигнализация, и отправился на место.

Правоохранителей встретил сотрудник отдела охраны и пояснил, что один из покупателей взял с витрины туалетную воду стоимостью более 6 000 рублей, спрятал флакон под куртку и попытался покинуть магазин, минуя кассу.

«Как было установлено позже, задержанный мужчина двумя годами ранее был судим за подобное преступление и совсем недавно вышел на свободу. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщил ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.

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Гость|06.08.2019 10:38|

Ему так хотелось дорого и вкусно пахнуть, что он был готов еще раз присесть на зону

Гость|06.08.2019 10:55|

Сидни Портер о таком писал...

Гость|06.08.2019 10:56|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

На улице холодно
То бомжи присаживаются по первым заморозкам за разбитые витрины и проч.

Гость|06.08.2019 11:00|

Вполне возможно ему за такую мелочевку принудительные работы присудят. Считай трудоустроят нахаляву. А сам бы он в наше время неизвестно сколько работу-бы искал.

Гость|06.08.2019 11:51|

Это означает, что Исправительная система плохо работает.

Если бы он исправился, то не украл бы одеколон... А крал бы, вагон(в прямом смысле) чего-нибудь...

Имя: Гость
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