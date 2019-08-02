02.08.2019 | 20:26

В Пензе врача-эндоскописта городской поликлиники признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как установило следствие, 14 февраля 2018 года 62-летняя пациентка пришла на прием к мужчине для прохождения эзофагогастродуоденоскопии.

«Врачом вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, допушенной небрежности выполнены три попытки введения гастрофиброскопа в условиях несоответствия между силой подачи дистального конца гастрофиброскопа и сопротивляемостью стенки пещевода», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СК РФ Татьяна Махницкая.

В результате специалист повредил женщине пищевод. 17 апреля 2018 года она скончалась в медицинском учреждении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы и лишил права занимать должности, связанные с медицинской деятельностью, на год. Пока приговор не вступил в законную силу.