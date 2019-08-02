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Криминал | В Пензе врача-эндоскописта осудили за причинение смерти пациентке

02.08.2019|20:26
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В Пензе врача-эндоскописта городской поликлиники признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как установило следствие, 14 февраля 2018 года 62-летняя пациентка пришла на прием к мужчине для прохождения эзофагогастродуоденоскопии.

«Врачом вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, допушенной небрежности выполнены три попытки введения гастрофиброскопа в условиях несоответствия между силой подачи дистального конца гастрофиброскопа и сопротивляемостью стенки пещевода», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СК РФ Татьяна Махницкая.

В результате специалист повредил женщине пищевод. 17 апреля 2018 года она скончалась в медицинском учреждении.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы и лишил права занимать должности, связанные с медицинской деятельностью, на год. Пока приговор не вступил в законную силу.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|02.08.2019 20:39|

Фактически шлангом изнасиловал женщину через рот доведя ее до смерти и через год может снова "лечить".

Гость|02.08.2019 20:42|

Обалдеть.... И такое бывает

Гость|02.08.2019 20:43|

Ужас! Вот придешь к такому на обследование, так и знать не будешь, что он уже убил одного!

Гость|02.08.2019 20:55|

А фамилия врача, страна должна знать героев..

Гость|02.08.2019 20:59|

сопротивляемостью стенки пещевода»)))

Гость|02.08.2019 21:08|

Сука, фамилию!!! Чтоб никогда к нему на приём

Имя: Гость
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