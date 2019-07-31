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Криминал | В Сосновоборском районе у депутата конфисковали УАЗ Hunter

31.07.2019|12:18
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В Сосновоборском районе 51-летний депутат, виновный в незаконной охоте, лишился 440 000 рублей и автомобиля.

В декабре 2018 года мужчина из карабина знакомого застрелил двух косуль, чем нанес лесному хозяйству ущерб в 240 000 рублей. Разрешительных документов у него не было.

Туши парнокопытных депутат погрузил в свой УАЗ Hunter, но насладиться охотничьим триумфом не получилось. Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, и факт нарушения лесного законодательства вскрылся.

Нарушитель признал свою вину, пояснив, что руководствовался охотничьим азартом, и возместил имущественный ущерб. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей и на год лишили права заниматься охотой.

Сосновоборский районный суд счел, что оснований для конфискации автомобиля УАЗ Hunter, являющегося вещественным доказательством, нет.

«Не согласившись в этой части с решением суда, прокуратура Сосновоборского района принесла апелляционное представление, в котором указала, что автомашина осужденного, являющаяся средством совершения преступления, подлежит конфискации», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла доводы прокурора обоснованными и изменила приговор. УАЗ Hunter был конфискован.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|31.07.2019 12:49|

Довые... Ничего, через полгода на новый наворует!

Гость|31.07.2019 13:00|

Чо ток перед выборами не сделают...

Гость|31.07.2019 13:53|

как фамилия депутата

Гость|31.07.2019 13:58|

А почему не конфисковывают автомобили при пьяных ДТП? Тоже орудие преступления.

Имя: Гость
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