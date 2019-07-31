31.07.2019 | 12:18

В Сосновоборском районе 51-летний депутат, виновный в незаконной охоте, лишился 440 000 рублей и автомобиля.

В декабре 2018 года мужчина из карабина знакомого застрелил двух косуль, чем нанес лесному хозяйству ущерб в 240 000 рублей. Разрешительных документов у него не было.

Туши парнокопытных депутат погрузил в свой УАЗ Hunter, но насладиться охотничьим триумфом не получилось. Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, и факт нарушения лесного законодательства вскрылся.

Нарушитель признал свою вину, пояснив, что руководствовался охотничьим азартом, и возместил имущественный ущерб. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей и на год лишили права заниматься охотой.

Сосновоборский районный суд счел, что оснований для конфискации автомобиля УАЗ Hunter, являющегося вещественным доказательством, нет.

«Не согласившись в этой части с решением суда, прокуратура Сосновоборского района принесла апелляционное представление, в котором указала, что автомашина осужденного, являющаяся средством совершения преступления, подлежит конфискации», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла доводы прокурора обоснованными и изменила приговор. УАЗ Hunter был конфискован.