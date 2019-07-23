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Криминал | В Неверкинском районе агрессивный должник ударил судебного пристава

23.07.2019|12:38
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В Неверкинском районе 38-летний разгневанный должник оказал сопротивление судебному приставу.

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов своему 14-летнему сыну с момента, когда суд в 2017 году вынес постановление об их взыскании. Долг нерадивого отца составил 225 000 рублей. Желание платить не возникло и после административного ареста сроком на 10 суток.

В апреле 2018 года в отношении должника возбудили уголовное дело. Однако он не посчитал нужным прийти к дознавателю, ведущему следствие. Поэтому в следующий раз судебный пристав явился к сельчанину уже с постановлением о его приводе.

Но, вместо того чтобы удовлетворить просьбу представителя закона последовать за ним, должник разозлился и ударил его.

«За воспрепятствование законной деятельности гражданин был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа, а затем за баталии с представителем закона в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Суд приговорил агрессора к лишению свободы сроком на 1 год условно.

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Гость|23.07.2019 12:54|

Молодец мало дал

Гость|23.07.2019 13:17|

Если бы человека, а так коллектора(труба с говном) можно

Имя: Гость
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