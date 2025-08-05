Хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу в Тамбове

05.08.2025 | 18:49

Во вторник, 5 августа, пензенский «Дизель» одержал победу в первой предсезонной игре - выездном товарищеском матче против ХК «Тамбов».

Противостояние было упорным. Открыть счет гости смогли только во втором периоде - отличился Владислав Ларичев. Однако в третьем удача улыбнулась и соперникам - Владимир Пешехонов реализовал штрафной бросок - 1:1.

Определить победителя до конца основного времени не удалось, поэтому игра перешла в овертайм, где Владимир Андреев вывел вперед команду пензенцев - 2:1.

«Следующие матчи «Дизель» проведет в Самаре на турнире «Кубок губернатора Самарской области», - уточняется в телеграм-канале «Дизеля».

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб вернулся Алексей Ваулин, он стал наставником дизелистов по защите. Главным тренером остается Дмитрий Шандуров.