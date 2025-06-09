Умер основатель направления кекусинкай в регионе Владимир Сычин

09.06.2025 | 13:23

В Пензе в понедельник, 9 июня, скоропостижно скончался заслуженный наставник боевых искусств, основатель направления кекусинкай в регионе Владимир Петрович Сычин. Он не дожил до своего 70-летия чуть меньше месяца.

«Владимир Петрович подготовил более 50 мастеров спорта России и кандидатов в мастера спорта. Его заслуги оставили глубокий след в развитии боевых искусств региона», - подчеркнули в областном минспорте.

Он руководил местной организацией карате-кекусинкай и спортивным клубом «ЭДО», также являлся исполнительным директором филиала Российского союза боевых искусств и почетным президентом региональной федерации карате-кекусинкай.

Владимир Сычин внес большой вклад в воспитание новых поколений спортсменов.

Прощание состоится в среду, 11 июня, в 9:30 во Дворце единоборств «Воейков».