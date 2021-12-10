Игроки пензенского «Зенита» отметили Всемирный день футбола

10.12.2021 | 19:47

Игроки пензенского «Зенита» на поле отметили свое торжество - Всемирный день футбола. Дата объединяет миллионы профессиональных спортсменов и любителей.

«И на полярной льдине, и в песках Сахары - где угодно играют в футбол, потому что футбол притягателен. Он дает шанс любому человеку. Футбол демократичен, футбол - для любого возраста. Если не играешь, то болеть надо», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Виталий Аралин со школьных времен занимается футболом. Профессиональную карьеру начал 13 лет назад.

«Для меня кайф то, что я каждый день прихожу сюда, получаю удовольствие, общаюсь с ребятами. У меня очень много ребят, с кем я познакомился благодаря футболу, мы с ними поддерживаем близкую связь, отношения очень хорошие. И играют на высоком уровне», - рассказал нападающий ФК «Зенит» Виталий Аралин.

Футбол считается самым массовым видом спорта в мире. Например, только в Пензенской области им регулярно занимаются более 20 000 человек, существуют десятки любительских команд. В центр «Зенит» на тренировки приходят около 400 школьников.

«Польза не только от футбола, а от занятия спортом - это привлекает, это здоровая нация. Футбол - самый популярный вид спорта, в него при желании может попасть любой человек: девочка, мальчик - без разницы», - подчеркнул тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

В России чтут и еще одну футбольную дату. Она приходится на осень: 24 октября 1897 года в стране провели первый официальный матч.