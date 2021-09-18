Спорт

В Пензе в двадцатый раз состоялся «Кросс нации»

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Традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации» собрал на Олимпийской аллее поклонников легкой атлетики и физкультуры всех возрастов.

«Замечательный праздник, день здоровья, праздник спорта в 20-й, юбилейный раз - проводится по городу с 2002 года», - уточнил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

«Единственное отличие от предыдущих - пандемия. Поэтому приходится принимать ограничительные меры. Это не массовый забег - мы сделали таким образом, что в течение нескольких дней в муниципальных районах проводим это мероприятие, в школьных коллективах, в трудовых», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Участников разделили на 10 забегов с интервалом от 5 до 15 минут. Вначале вышли на старт самые юные бегуны.

Протяженность дистанции - от 1 до 12 километров, в зависимости от возраста атлетов. Лидером первого забега среди девочек стала воспитанница спортивной школы № 6.

«Было сложно, но мне нравится бегать», - рассказала победительница Татьяна Филиппова.

Всех победителей и призеров «Кросса нации» наградили медалями, кубками и подарками от спонсоров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А кандидат в губернаторы от ЕР бегал?

Гость||

а какой нации ?

Гость||

А путентим, умалишённые,бегали?

Имя: Гость
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