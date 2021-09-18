В Пензе в двадцатый раз состоялся «Кросс нации»

Традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации» собрал на Олимпийской аллее поклонников легкой атлетики и физкультуры всех возрастов.
«Замечательный праздник, день здоровья, праздник спорта в 20-й, юбилейный раз - проводится по городу с 2002 года», - уточнил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.
«Единственное отличие от предыдущих - пандемия. Поэтому приходится принимать ограничительные меры. Это не массовый забег - мы сделали таким образом, что в течение нескольких дней в муниципальных районах проводим это мероприятие, в школьных коллективах, в трудовых», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
Участников разделили на 10 забегов с интервалом от 5 до 15 минут. Вначале вышли на старт самые юные бегуны.
Протяженность дистанции - от 1 до 12 километров, в зависимости от возраста атлетов. Лидером первого забега среди девочек стала воспитанница спортивной школы № 6.
«Было сложно, но мне нравится бегать», - рассказала победительница Татьяна Филиппова.
Всех победителей и призеров «Кросса нации» наградили медалями, кубками и подарками от спонсоров.
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