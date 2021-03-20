Спорт

Подведены итоги международного турнира по теннису в Пензе

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Российские молодые теннисисты стали триумфаторами международного турнира, проходившего в рамках Европейской теннисной серии. Всего на пензенские корты вышли 88 человек, из них 10 - представители 8 зарубежных государств.

Уровень подготовки у спортсменов, которым еще не исполнилось 14 лет, довольно высок - даже несмотря на то что состязаний в мире сейчас проводится меньше, чем обычно.

«Когда откроют турнир в Европе, к нам поедут, потому что мы получили положительные отзывы от иностранных спортсменов, от их тренеров и представителей: база хорошая, организация тоже», - отметил директор турнира Penza Cup - 2021 Павел Онищенко.

В последние дни определились победители турнира. У юношей в парном разряде Егор Щербаков вместе с Федором Куриленковым взял главный приз, но в личном финале уступил Ивану Юткину, не сумев сделать золотой дубль. А вот у девушек двойной успех отпраздновала Влада Минчева: оба раза - и в паре с Валерией Швецовой, и в одиночку - она опередила основную конкурентку Полину Старкову.

«Начала проигрывать (0:3), потому что пыталась выходить к сетке с не очень удобных мячей, она «обводила» меня, хорошо «укорачивала», я не знала, что делать. Потом собралась и начала играть», - рассказала победительница.

Венцом соревнований стала церемония награждения, на которой победители и соискатели трофеев получили заслуженные призы. В следующий раз молодые теннисисты встретятся на турнире Penza Cup в декабре. Планируется, что это будут спортсмены в возрастной группе до 16 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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