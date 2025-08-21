В Никольском районе подросток-водитель врезался в столб

21.08.2025 | 11:14

Ранним утром в четверг, 21 августа, в Никольском районе подросток-водитель попал в ДТП. Предварительно установлено, что авария случилась в 3:40 на 39-м километре дороги Большой Вьяс - Сура - Маис.

17-летний подросток на автомобиле ВАЗ-2107 не справился с управлением - машину вынесло в кювет, где она врезалась в опору линии электропередачи.

Юноша получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Этим же утром в Каменке случилось еще одно ДТП с участием подростка: на улице Школьной мужчина на электровелосипеде сбил мальчика 2012 года рождения, ему также потребовалась госпитализация.