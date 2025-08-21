В Каменке мужчина на электровелосипеде сбил подростка

21.08.2025 | 09:55

Утром в четверг, 21 августа, в Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток.

По предварительным данным, в 7:30 на улице Школьной 27-летний мужчина на электровелосипеде Minako сбил мальчика 2012 года рождения.

Пешеход получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

В мае в Каменке водитель электровелосипеда столкнулся с автомобилем Datsun on-DO на улице Ворошилова и попал в больницу.