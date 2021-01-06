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Спорт

Пензенцы смогли попрактиковаться в стрельбе из лука

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Кто-то в первые январские дни отправляется в баню, а потенциальные Робин Гуды - на площадку для стрельбы из лука. Она находится рядом с велотреком «Сатурн», там базируется клуб активного отдыха и семейного досуга.

«Нам страна подарила выходные и большинство людей просто загнала в эти бетонные коробки. Мы устраиваем четырехдневный марафон. Хотим дать возможность людям выйти из бетонных коробок, окунуться в зиму», - рассказал руководитель стрелкового клуба Николай Сериков.

Попрактиковаться в стрельбе из лука нашли в себе силы пока двое - остальные члены клуба проспали. Девушка уже умеет натягивать тетиву, стрелы попадают близко к середине мишени, у нее получается неплохо, как говорит руководитель. Молодой человек пришел в первый раз и с азартом влился в процесс.

«Интересно, хочется научиться», - отметил житель Пензы Евгений Воронков.

Когда подтянутся остальные участники, Евгений уже сможет правильно держать лук и заряжать стрелы.

Новогодние встречи в клубе - еще не прижившаяся традиция: объединение существует всего второй год.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

я бы пострелял только вот сколько стоит сие

Гость||

Гость писал(a):

я бы пострелял только вот сколько стоит сие
Приятно удивишься. но это без стоимости. как таковой.

Уплачиваешь членский клубный взнос и юзай, пока не замерзнешь... А взнос просто символический, мягко говоря.

Нам понравилось, еще придем.

Гость||

Эх, раньше бессоновский лук огонь был.

Гость||

На фото Евгений..?

Имя: Гость
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