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Спорт

Каменские регбисты разыграли награды турнира местной школьной лиги

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Каменские регбисты вновь выступили первопроходцами. На этот раз речь идет об учащихся общеобразовательных заведений, которые боролись за награды в стартовом турнире местной школьной лиги.

Программа соревнований была обширной. Она включала в себя мастер-классы от игроков «Локомотива», показательные выступления воспитанников каменской ДЮСШ № 1 и, конечно, непосредственно спортивные баталии.

Школьники мерились силами в тэг-регби, или регби с ленточками, - игре, в которой нет силовой борьбы, а нужны только скорость, ловкость и азарт.

«Относились с боязнью, а мы ходили и объясняли, что это именно тэг-регби. Люди пришли поиграть, которые занимаются плаванием, боксом, футболом», - отметил тренер команды «Локомотив-Каменка» Максим Любимкин.

Состязались ребята в двух группах - среди городских и сельских школ. Путь к победе получился нелегким, ведь всего было задействовано 11 команд, а это более 100 юных регбистов.

Атмосфера накалилась до такого предела, что взрослые к последним финалам переживали больше, чем сами игроки.

В итоге победителями районного турнира стала команда из села Кикино. В городской подгруппе первенствовали ребята из 6 «А» класса каменской школы № 8. Однако все коллективы и лучшие игроки соревнований получили призы и грамоты вне зависимости от занятого места.

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