В Пензе открывается секция практической стрельбы

10.09.2020 | 20:01

В Пензе на базе нескольких учебных заведений открывается секция практической стрельбы и ее подвида action air. Представить новый для города спорт приехали профессионалы.

«Россия в 2016 году признана самой быстроразвивающейся страной по конкретному виду спорта. Стреляют из боевого оружия. Отличается от остальных видов стрельбы тем, что нужно не просто попасть, а попасть быстрее остальных», - рассказал вице-президент Федерации практической стрельбы России Вячеслав Крайной.

До начала соревнований участники не знают, какие задания придумают организаторы. Нет четкого правила, где будут мишени, порядок тоже каждый раз меняется, цели могут двигаться.

Но практическая стрельба столкнулась с препятствием: огнестрельное оружие детям в руки давать нельзя. Потому всего лет пять назад появился action air, где используется пневматика. Молодой вид спорта теперь будет развиваться и в Пензе.

«Это событие происходит в рамках подготовки чемпионата мира по практической стрельбе из пневматического пистолета, который будет проходить в городе Сочи в 2022 году.

Мы долго работали с разными образовательными учреждениями. Сегодня руководство IT-колледжа проявило интерес к нашему виду спорта», - пояснил руководитель отделения Федерации практической стрельбы России Михаил Лапшов.

«Пришла ножи метать, а в итоге занялась практической стрельбой. Увлекла динамика, нестатическая стрельба. Сейчас я потихоньку перехожу в ружье. За шесть тренировок я сумела занять II место среди юниоров на чемпионате России. По пневматике я в 2019 году стала лучшей из девушек», - сообщила стрелок Алина Мокроусова (г. Дубна).

Все желающие смогли попробовать себя в роли стрелков. Для начала - не двигаясь, а просто стоя.

Action air, в отличие от классической практической стрельбы, намного более доступный вид спорта - не нужны хорошо подготовленные тиры, стоимость одного выстрела в разы дешевле.