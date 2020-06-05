В Пензе открытый бассейн готовится к приему посетителей

05.06.2020 | 19:00

Одно из любимых мест отдыха пензенцев готовится принять поклонников активного образа жизни. В бассейне училища олимпийского резерва кипит работа: покраска, побелка, уборка территории, ремонт сантехники.

«Практически 2,5 месяца поддерживали чистоту воды, добавляли соответствующие химреагенты. В ближайшее время температура воды будет доведена до уровня - в течение недели мы это сделаем. А качество воды у нас всегда очень хорошее», - сообщил директор училища олимпийского резерва Владимир Андреев.

К открытому плавательному бассейну предъявляются и дополнительные требования. В первую очередь - дистанцирование посетителей: на каждого человека - не менее 10 квадратных метров водной поверхности. Если учесть, что размер акватории - 50 на 20 метров, то одновременно могут плавать 100 человек. И, конечно, должна быть полная обеспеченность специальными средствами.

«Приобретаем оборудование. В ближайшее время к нам придет бесконтактный замер температуры, затем дозирующие лампы и средства спиртосодержащие. Мы будем разграничивать посетителей, чтобы не сидели близко и не раздевались», - отметил Владимир Андреев.

Ориентировочно, с 10 июня комплекс сможет принимать и рядовых пензенцев, и членов сборных команд Сурского края по водным видам спорта.