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Спорт

В Пензе открытый бассейн готовится к приему посетителей

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Одно из любимых мест отдыха пензенцев готовится принять поклонников активного образа жизни. В бассейне училища олимпийского резерва кипит работа: покраска, побелка, уборка территории, ремонт сантехники.

«Практически 2,5 месяца поддерживали чистоту воды, добавляли соответствующие химреагенты. В ближайшее время температура воды будет доведена до уровня - в течение недели мы это сделаем. А качество воды у нас всегда очень хорошее», - сообщил директор училища олимпийского резерва Владимир Андреев.

К открытому плавательному бассейну предъявляются и дополнительные требования. В первую очередь - дистанцирование посетителей: на каждого человека - не менее 10 квадратных метров водной поверхности. Если учесть, что размер акватории - 50 на 20 метров, то одновременно могут плавать 100 человек. И, конечно, должна быть полная обеспеченность специальными средствами.

«Приобретаем оборудование. В ближайшее время к нам придет бесконтактный замер температуры, затем дозирующие лампы и средства спиртосодержащие. Мы будем разграничивать посетителей, чтобы не сидели близко и не раздевались», - отметил Владимир Андреев.

Ориентировочно, с 10 июня комплекс сможет принимать и рядовых пензенцев, и членов сборных команд Сурского края по водным видам спорта.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

. Мы будем разграничивать посетителей, чтобы не сидели близко и не раздевались.

Будут плавать не раздеваясь?

Гость||

А маскарад уже закончился что ли?

Гость||

муэртэ

Гость||

Вот хорошо то! Один зараженный туда плюнет - все остальные заразились))

Гость||

Гость писал(a):

Вот хорошо то! Один зараженный туда плюнет - все остальные заразились))

пописает.

Имя: Гость
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