07.03.2020 | 16:34

К труду и обороне в Каменском районе готовы все от мала до велика. Это доказало количество участников местного фестиваля ГТО.

«И детские сады, и школы, отдельные работники предприятий - то есть все, кто желает проверить свои силы, отличиться и быть в команде лучших и сильнейших», - отметила ведущий специалист по физкультуре и массовому спорту администрации Каменского района Анна Дубошина.

Для каждого возраста были установлены свои нормативы сдачи комплекса ГТО.

«Мероприятие проходит в два этапа: сначала сдаем силовые упражнения нормативов ГТО, далее всей дружной командой идем в бассейн сдавать норматив плавания», - пояснила Анна Дубошина.

По итогам прохождения всех видов в зависимости от результатов участники получат золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО.

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