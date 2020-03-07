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Спорт | Жители Каменского района сдали нормативы ГТО

07.03.2020|16:34
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К труду и обороне в Каменском районе готовы все от мала до велика. Это доказало количество участников местного фестиваля ГТО.

«И детские сады, и школы, отдельные работники предприятий - то есть все, кто желает проверить свои силы, отличиться и быть в команде лучших и сильнейших», - отметила ведущий специалист по физкультуре и массовому спорту администрации Каменского района Анна Дубошина.

Для каждого возраста были установлены свои нормативы сдачи комплекса ГТО.

«Мероприятие проходит в два этапа: сначала сдаем силовые упражнения нормативов ГТО, далее всей дружной командой идем в бассейн сдавать норматив плавания», - пояснила Анна Дубошина.

По итогам прохождения всех видов в зависимости от результатов участники получат золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО.

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Гость|07.03.2020 20:19|

penzainform.ru писал(a):

К труду и обороне в Каменском районе готовы все от мала до велика.
Теперь попрёт им щастье!

Гость|07.03.2020 20:50|

Теперь весь раён готов трудиться и обороняться. Не отвертятся!

Гость|07.03.2020 21:14|

алкаши сдают

Гость|07.03.2020 22:14|

Один спорт везде, как у полудурошных. Ни экономики, ни сельского хозяйства, ни рабочих мест. Только гребаные мероприятия и акции по всей области. Остров дураков.

Имя: Гость
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