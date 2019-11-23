23.11.2019 | 15:58

Уставшей, но счастливой вернулась пензенская делегация из столицы. На Всероссийском дне самбо команда взяла бронзовые медали.

«Эти соревнования включены в единый календарный план, они проводятся в день рождения самбо. Туда приглашают не всех, нас впервые пригласили. Там отбираются по результатам первенства России с первого по восьмое место и лидеры федеральных округов», - пояснил тренер сборной Пензенской области по самбо Илья Аржаев.

Всего 16 регионов. Предварительный этап сурские спортсмены прошли легко, Рязань и Саратов пали под натиском Пензы быстро. Однако в полуфинале Краснодар одолеть не удалось. Взять затем бронзу в борьбе с Петербургом было делом принципа.

«В команде 10 человек, но в нашей команде было 9, у нас не было тяжеловеса свыше 71 килограмма, поэтому мы боролись вдевятером. С самого начала мы проигрывали одно очко во всех встречах», - отметил Илья Аржаев.

Лучший результат среди пензенцев показал капитан команды Тимур Солуянов. На его счету четыре победы в четырех поединках.

«Конечно, желательно первое место, но лично я своим результатом доволен, я выиграл все схватки. Краснодар мне запомнился, он там не сдался, но в итоге руку я ему сломал, он потом с Москвы не мог выйти. В итоге я такой подарочек Москве сделал», - поделился он.

Уже через неделю пензенцы вновь сядут в поезд, теперь до Рязани. Там они будут готовиться к первенству Европы.