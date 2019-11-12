12.11.2019 | 17:55

Более 100 человек приняли участие в областных соревнованиях по спортивному туризму на велосипедах. Это направление в регионе начали развивать три года назад.

Задача атлетов - пройти на велосипеде полосу препятствий. Она включает в себя набор разных технических элементов, в числе которых - круг, «восьмерка», «змейка», «ворота» и другие.

«Не нарушая правил, нужно преодолеть дистанцию за наименьшее количество времени. Мы смотрим на правильность прохождения фигур, чтобы участник не касался пола, земли. Эти соревнования идут как отбор на более высокие соревнования», - рассказал главный судья соревнований Алексей Безруков.

В частности, определяются кандидаты на участие в спортивно-туристическом лагере Приволжского федерального округа «Туриада-2020».

Андрей Зелепугин освоил двухколесный транспорт, учась еще в первом классе, теперь демонстрирует мастерство на дистанции. Упражнения взяты из реальных ситуаций на дорогах и пересеченной местности.

«Велосипеды немного великоваты, а бывают узкие и слишком низкие проходы. Но я, в принципе, прохожу», - отметил мальчик.

Площадка спортзала IT-колледжа покорилась далеко не всем. Неопытные спортсмены сносили буквально все на своем пути.

Цель данных состязаний - популяризация велосипедного туризма и повышение физической и технической подготовки спортсменов.