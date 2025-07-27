Без признаков жизни: на ул. Лядова в Пензе сбили велосипедиста

Вечером в воскресенье, 27 июля, на улице Лядова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилиста и велосипедиста.
Судя по кадрам, выложенным в Сеть очевидцами, около 19:00 неподалеку от остановки «Кардиологический центр» водитель Kia сбил пожилого мужчину на велосипеде.
На фото и видео с места пострадавший лежит на проезжей части без движения.
Подробностей об аварии пока нет, все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГАИ.
В этот же день очевидцы сообщили о жестком ДТП в районе Богословки с участием Mercedes и Mazda. По неподтвержденным данным, там погибла женщина.
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