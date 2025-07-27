Без признаков жизни: на ул. Лядова в Пензе сбили велосипедиста

27.07.2025 | 20:58

Вечером в воскресенье, 27 июля, на улице Лядова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилиста и велосипедиста.

Судя по кадрам, выложенным в Сеть очевидцами, около 19:00 неподалеку от остановки «Кардиологический центр» водитель Kia сбил пожилого мужчину на велосипеде.

На фото и видео с места пострадавший лежит на проезжей части без движения.

Подробностей об аварии пока нет, все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГАИ.

В этот же день очевидцы сообщили о жестком ДТП в районе Богословки с участием Mercedes и Mazda. По неподтвержденным данным, там погибла женщина.